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Воссоединение с Месси: Экс-защитник Барселоны может перейти в Интер Майами

Жорди Альба близок к тому, чтобы снова играть в одном клубе со своим другом.
Вчера, 22:59
Жорди Альба / Getty Images
Жорди Альба / Getty Images

Интер Майами может усилить защитную линию экс-футболистом Барселоны Жорди Альбой.

Как сообщает Фабрицио Романо, испанец ведет активные переговоры с "розовыми". Однако, клуб из США не единственный, кто интересуется Альбой. В услугах защитника также заинтересованы два неназванных клуба из Саудовской Аравии.

Ожидается, что 33-летний футболист примет решение о своем будущем в течении следующих нескольких недель.

Напомним, ранее сообщалось, что после объявления о трансфере Лионеля Месси Интер Майами вошел в топ-5 спортивных команд США по количеству подписчиков в Instagram.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жорди Альба интер майами

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