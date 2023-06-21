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Реал заинтересован в аренде игрока Шахтера

Винисиус Тобиас может остаться в испанском гранде.
Сегодня, 11:45
Винисиус Тобиас / Getty Images
Винисиус Тобиас / Getty Images

Футболист донецкого Шахтера Виниситус Тобиас может продолжить свою аренду в составе мадридского Реала.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, "сливочные" заинтересованы в том, чтобы арендовать бразильца до лета следующего года.

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Отмечается, что Реал заплатит 500 тысяч евро. Также у клуба будет опция выкупа игрока в июне 2024 года за 15 миллионов евро.

Действующий контракт Тобиаса с Шахтером рассчитан до 2026 года. 

В прошлом сезоне 18-летний бразилец провел 40 матчей за Реал Мадрид Кастилью. На его счету пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Азар сделал заявление касаемо своего будущего.


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