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Ди Мария близок к возвращению в Бенфику

Аргентинец продолжит карьеру в бывшей команде.
Сегодня, 11:23
Анхель Ди Мария / Getty Images
Анхель Ди Мария / Getty Images

Экс-вингер Ювентуса Анхель Ди Мария находится в шаге от перехода в Бенфику. Об этом сообщает издание Record.

Недавно стороны уладили все детали перехода. 35-летний хавбек сборной Аргентины подпишет контракт до лета 2024 года.

Весьма важный вклад в данный переход внес соотечественник футболиста Николас Отаменди, который выступает за "орлов".

Напомним, Ди Мария выступал за Бенфику с 2007 по 2010 год. Игрок покинул Ювентус в качестве свободного агента.

В минувшем сезоне на счету аргентинца четыре гола и четыре ассиста в 26 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что защитник Бенфики может перейти в Барселону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика Анхель Ди Мария

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