Перес определился со следующим тренером Реала
В стане "сливочных" задумались над преемником Анчелотти.
Тренер Байера Хаби Алонсо через год может возглавить Реал. Об этом сообщает издание Bild.
Контракт 41-летнего испанца с "фармацевтами" рассчитан до лета 2024 года. Вероятно, специалист уйдет из клуба по его окончании.
Президент Реала Флорентино Перес всерьез рассматривает экс-футболиста команды в качестве следующего главного тренера клуба.
Отметим, Алонсо может быть назначен после ухода Карло Анчелотти. Контракт итальянского специалиста со "сливочными" истекает через год.
Ранее сообщалось, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии в 2024 году.