Перес определился со следующим тренером Реала

В стане "сливочных" задумались над преемником Анчелотти.

Тренер Байера Хаби Алонсо через год может возглавить Реал. Об этом сообщает издание Bild.

Контракт 41-летнего испанца с "фармацевтами" рассчитан до лета 2024 года. Вероятно, специалист уйдет из клуба по его окончании.

Президент Реала Флорентино Перес всерьез рассматривает экс-футболиста команды в качестве следующего главного тренера клуба.

Отметим, Алонсо может быть назначен после ухода Карло Анчелотти. Контракт итальянского специалиста со "сливочными" истекает через год.

Ранее сообщалось, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии в 2024 году.