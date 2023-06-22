iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Перес определился со следующим тренером Реала

В стане "сливочных" задумались над преемником Анчелотти.
Сегодня, 11:50
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Тренер Байера Хаби Алонсо через год может возглавить Реал. Об этом сообщает издание Bild.

Контракт 41-летнего испанца с "фармацевтами" рассчитан до лета 2024 года. Вероятно, специалист уйдет из клуба по его окончании.

Президент Реала Флорентино Перес всерьез рассматривает экс-футболиста команды в качестве следующего главного тренера клуба.

Отметим, Алонсо может быть назначен после ухода Карло Анчелотти. Контракт итальянского специалиста со "сливочными" истекает через год.

Ранее сообщалось, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии в 2024 году.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хаби Алонсо Флорентино Перес Реал Мадрид

Статьи по теме

Кроос подписал новый контракт с Реалом Кроос подписал новый контракт с Реалом
МЮ и Реал сделали предложение по покупке защитника Интера МЮ и Реал сделали предложение по покупке защитника Интера
"Это было нечестно": экс-звезда Реала объяснил, когда перестал следить за Формулой 1 "Это было нечестно": экс-звезда Реала объяснил, когда перестал следить за Формулой 1
Реал превыше Месси: Беллингем удалил из Твиттера все посты о Лео Реал превыше Месси: Беллингем удалил из Твиттера все посты о Лео
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Украина14:50
Виейра сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины
Олимпийские виды14:25
Европейские игры-2023: Все медали украинцев
Европа14:20
Манчестер Сити хочет перехватить трансферную цель Арсенала
Олимпийские виды13:53
Медальный зачет Европейских игр 2023: разыграны первые медали турнира
Украина13:51
Известный футбольный комментатор остался без квартиры после взрыва в Киеве
Другие13:50
Календарь спортивных событий на 2023 год
Олимпийские виды13:42
Карате на Европейских играх: Терлюга вышла в полуфинал, Кривая - вылетела
Европа13:30
Реал объявил о продлении контракт с защитником
Европа13:22
Прощай, Европа: Хавбек Ман Сити переходит в клуб из Саудовской Аравии
Бокс13:10
Шелестюк провел спарринг с Камбососом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK