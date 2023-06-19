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Анчелотти возглавит сборную Бразилии в 2024 году

Итальянец также определит того, с кем "селесао" пройдут переходный период вместе с временным тренером Рамоном Менезесом.
Сегодня, 20:07
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии летом 2024 года, сообщает GeGlobo.

По информации источника, это стало результатом двух встреч, которые итальянец и президент Бразильской конфедерации футбола (БКФ) Эднальдо Родригес провели в Испании на прошлой неделе.

По закону Анчелотти не может подписать контракт с Бразилией до января (за шесть месяцев до истечения срока его контракта с "бланкос"). Но организация понимает, что у нее уже есть деловые гарантии.

Один из них заключается в том, что Анчелотти укажет на европейского специалиста, который будет руководить командой до назначения итальянца.

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Этот наставник разделит задачи с нынешним временным и.о. тренера "пентакампеонов" Рамоном Менезесом, который будет отвечать за сопровождение игроков, которые играют в Бразилии.

Сообщается, что Реал уже в курсе всех шагов. Ни БКФ, ни испанский клуб не сделают никаких заявлений до января.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти сборная Бразилии Реал Мадрид

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