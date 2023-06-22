Реал объявил о продлении контракт с защитником
Начо продолжит свой путь в составе мадридского гранда.
Защитник сборной Испании и Реала Начо Фернандес продолжит карьеру в испанской команде.
Пресс-служба клуба официально объявила о том, что стороны продлили контракт до лета 2024 года.
🤍 #NACHO2024 🤍 pic.twitter.com/mT4GiRTSxZ— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 22, 2023
Напомним, Начо является воспитанником клуба. За первую команду Реала он выступал с 2011 года. За это время отыграл 319 матчей и завоевал 23 титула, в том числе 5 побед в Лиге чемпионов и 3 титула чемпиона Испании.
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В прошлом сезоне 33-летний игрок провел 44 матча за Реал во всех турнирах, в которых забил один гол и выполнил одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что Реал заинтересован в аренде игрока Шахтера.