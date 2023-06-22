iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал объявил о продлении контракт с защитником

Начо продолжит свой путь в составе мадридского гранда.
Сегодня, 13:30
Начо / Getty Images
Начо / Getty Images

Защитник сборной Испании и Реала Начо Фернандес продолжит карьеру в испанской команде.

Пресс-служба клуба официально объявила о том, что стороны продлили контракт до лета 2024 года.

Напомним, Начо является воспитанником клуба. За первую команду Реала он выступал с 2011 года. За это время отыграл 319 матчей и завоевал 23 титула, в том числе 5 побед в Лиге чемпионов и 3 титула чемпиона Испании.

Читай также: Перес определился со следующим тренером Реала

В прошлом сезоне 33-летний игрок провел 44 матча за Реал во всех турнирах, в которых забил один гол и выполнил одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Реал заинтересован в аренде игрока Шахтера.


Статьи по теме

Гребля на байдарках и каноэ на Европейских играх: украинцы завоевали два золота Гребля на байдарках и каноэ на Европейских играх: украинцы завоевали два золота
Monte проведут благотворительный матч в CS:GO против футболистов Динамо Monte проведут благотворительный матч в CS:GO против футболистов Динамо
Боруссия заменит Беллингема другим английским хавбеком Боруссия заменит Беллингема другим английским хавбеком
Елена Костевич - бронзовая медалистка Европейских игр Елена Костевич - бронзовая медалистка Европейских игр
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Водные17:35
Гребля на байдарках и каноэ на Европейских играх: украинцы завоевали два золота
Украина17:30
Monte проведут благотворительный матч в CS:GO против футболистов Динамо
Европа17:25
Боруссия заменит Беллингема другим английским хавбеком
Олимпийские виды17:11
Елена Костевич - бронзовая медалистка Европейских игр
Европа16:55
Одноклубник Зинченко может продолжить карьеру в Ювентусе
Европа16:49
Тулуза может лишиться права выступить в Лиге Европы
Европа16:23
Реал подготовил многомиллионное предложение по Мбаппе
Европа16:15
Мадридский Реал включился в борьбу за "турецкого Месси"
Олимпийские виды16:06
Пулевая стрельба на Европейских играх: Костевич квалифицировалась в финал
Другие15:55
Кухарик и Трунов завоевали золото в дисциплине байдарка-двойка на 500 метров
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK