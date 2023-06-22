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Футбол

Мадридский Реал включился в борьбу за "турецкого Месси"

Арда Гюлер привлекает все больше внимания.
Сегодня, 16:15
Арда Гулер / Getty Images
Арда Гулер / Getty Images

Реал Мадрид внимательно следит за ситуацией вокруг 18-летнего Арда Гюлера, пишет AS.

Ранее, напомним, сообщалось, что игроком Фенербахче интересуется ряд европейских клубов, теперь в их числе и Реал.

Турецкие СМИ постоянно называют Гюлера "турецким Месси", позднее даже фанаты Фенербахче стали вывешить плакаты с такой надписью во время матчей своей команды.

В прошлом сезоне Арда принял участие в 35 матчах, в которых забил шесть голов и сделал семь результативных передач. Трансфермаркт оценивает хавбека в 15 млн евро, в то время, как его отсупные составляют 17 млн.

Напомним, ранее стало известно, что мадридский Атлетико попробует подписать защитника Милана.


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