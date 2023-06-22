Атлетико включился в борьбу за ключевого защитника Милана

Эрнандес может вернуться в бывшую команду.

Фулбек Милана Тео Эрнандес попал в сферу интересов Атлетико. Об этом сообщает издание Sky Sport Italia.

Мадридский клуб крайне заинтересован в трансфере 25-летнего француза. Пока что "матрасники" не делали официального предложения.

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В свою очередь Милан готов продать защитника лишь за 80 млн евро и выше.

Сам футболист не горит желанием покидать команду, так как его все устраивает.

В минувшем сезоне на счету Эрнандеса четыре гола и три ассиста в 32 матчах Серии А.