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Рома может подписать форварда мадридского Атлетико

Мората этим летом популярен у итальянских клубов.
Сегодня, 15:32
Альваро Мората / Getty Images
Альваро Мората / Getty Images

Итальянская Рома ищет усиление позиции центрального нападающего, а потому всерьез рассматривает трансфер Альваро Мораты.

Местные СМИ утверждают, что римский клуб уже контактировал с окружением игрока, пытаясь убедить испанца вернуться в Серию А.

Контракт Альваро с "матрасниками" истекает следующим летом, а потом Рома рассчитывает заплатить за форварда не более 20-24 млн евро.

Кроме того римляне могут включить в сделку кого-то изв своих игроков, чтобы снизить цену. Также считается, что трансферу может поспособствовать Пауло Дибала, который раньше играл вместе с Моратой.

Ранее сообщалось, что испанским нападающим интересуется также Милан.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Альваро Мората

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