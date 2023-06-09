Рома может подписать форварда мадридского Атлетико

Итальянская Рома ищет усиление позиции центрального нападающего, а потому всерьез рассматривает трансфер Альваро Мораты.

Местные СМИ утверждают, что римский клуб уже контактировал с окружением игрока, пытаясь убедить испанца вернуться в Серию А.

Контракт Альваро с "матрасниками" истекает следующим летом, а потом Рома рассчитывает заплатить за форварда не более 20-24 млн евро.

Кроме того римляне могут включить в сделку кого-то изв своих игроков, чтобы снизить цену. Также считается, что трансферу может поспособствовать Пауло Дибала, который раньше играл вместе с Моратой.

Ранее сообщалось, что испанским нападающим интересуется также Милан.