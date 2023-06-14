Ряд европейских топ-клубов заинтересованы в турецком вундеркинде

Фенербахче может дешево потерять своего талантливого полузащитника.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, Милан, Наполи, Боруссия Дортмунд, ПСЖ и Бенфика заинтересованы в приобретении Арды Гюлера.

По информации Фабрицио Романо, в его контракте прописана сумма отступных в размере всего 17,5 миллионов евро.

Эта опция была активирована после того, как 18-летний хавбек сыграл 1500 минут в сезоне-2022/23. Всего же он отыграл 1547 минут.

Стоит отметить, что он успел дважды сыграть против киевского Динамо: сначала он на 18 минут вышел в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов (0:0), после чего сделал гол + пас в матче группового раунда Лиги Европы (2:0).