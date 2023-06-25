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Интер Майами хочет в один день презентовать Месси и Бускетса

Футболисты уже в ближайшее время будут представлены фанатам.
Сегодня, 16:27
Месси и Бускетс / Getty Images
Месси и Бускетс / Getty Images

Интер Майами хочет организовать презентацию Лео Месси и Серджи Бускетса в июле. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

16 июля состоится совместная презентация аргентинца и испанца в качестве игроков клуба МЛС. Данная дата пока не окончательная.

Также на этой церемонии Бускетс подпишет контракт с Интер Майами.

Отметим, американская команда также планирует солидно подзаработать на презентации игроков. Ради этого количество мест будет увеличено на три тысячи.

Ранее сообщалось, что стала известна дата дебюта Месси за Интер Майами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Серхио Бускетс интер майами

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