Интер Майами хочет в один день презентовать Месси и Бускетса

Футболисты уже в ближайшее время будут представлены фанатам.

Интер Майами хочет организовать презентацию Лео Месси и Серджи Бускетса в июле. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

16 июля состоится совместная презентация аргентинца и испанца в качестве игроков клуба МЛС. Данная дата пока не окончательная.

Также на этой церемонии Бускетс подпишет контракт с Интер Майами.

Отметим, американская команда также планирует солидно подзаработать на презентации игроков. Ради этого количество мест будет увеличено на три тысячи.

Ранее сообщалось, что стала известна дата дебюта Месси за Интер Майами.