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Стала известна дата дебюта Месси за Интер Майами

Аргентинец совсем скоро порадует своим присутствием на поле фанатов клуба.
Сегодня, 20:59
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Президент Интер Майами Хорхе Мас назвал дату дебюта Лионеля Месси за клуб. Аргентинец дебютирует 21 июля.

"Мы уже заключили контракт на увеличение числа мест в углах стадиона, и вместимость должна вырасти на 3 или 3,2 тысячи. Мы готовимся выполнить эти работы за ближайшие четыре недели.

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На каждой игре будет аншлаг. Спрос на билеты в 10 раз превысил тот объем, который мы можем предложить в качестве абонементов", – заявил Мас в интервью The Guardian.

Отметим, в этот день назначен матч Интер Майами против Крус Асуль в рамках Кубка лиг.

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