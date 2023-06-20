Стала известна дата дебюта Месси за Интер Майами
Аргентинец совсем скоро порадует своим присутствием на поле фанатов клуба.
Президент Интер Майами Хорхе Мас назвал дату дебюта Лионеля Месси за клуб. Аргентинец дебютирует 21 июля.
"Мы уже заключили контракт на увеличение числа мест в углах стадиона, и вместимость должна вырасти на 3 или 3,2 тысячи. Мы готовимся выполнить эти работы за ближайшие четыре недели.
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На каждой игре будет аншлаг. Спрос на билеты в 10 раз превысил тот объем, который мы можем предложить в качестве абонементов", – заявил Мас в интервью The Guardian.
Отметим, в этот день назначен матч Интер Майами против Крус Асуль в рамках Кубка лиг.