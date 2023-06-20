Интер Майами собирается усилить состав перед переходом Месси

Президент Интер Майами Хорхе Мас заявил, что клуб готовит еще несколько трансферов.

"Мы готовили наш состав к приезду Месси, поэтому мы заложили огромную свободу действий. Во время летнего трансферного окна мы подпишем новые контракты, их будет больше, чем ожидают люди.

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Нам не нужно разрушать команду, проводить чистку состава, но я могу сказать, что потенциально мы заключим от трех до пяти контрактов", – сказал Мас в интервью Goal.

Напомним, Месси станет игроком Интер Майами. Аргентинец еще не подписал контракт с клубом, но уже стало известно, в каких условиях 35-летний футболист будет проживать вместе со своей семьей во Флориде.