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Бускетс воссоединится с Месси в Интер Майами

Испанец вскоре подпишет контракт с американским клубом.
Сегодня, 09:30
Серхио Бускетс / Getty Images
Серхио Бускетс / Getty Images

Интер Майами близок к достижению полного соглашения о подписании Серхио Бускетса в качестве свободного агента, сообщает Фабрицио Романо.

Переговоры между сторонами идут хорошо. Все близится к тому, что в ближайшие дни сделка будет закрыта — американцы настаивают на том, чтобы заполучить 34-летнего хавбека Барселоны.

Два саудовских клуба пытаются убедить Бускетса не ехать в США, а присоединиться к ним, но у Интера больше шансов на заключение контракта с игроком.

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Недавняя договоренность с Лионелем Месси, очевидно, имеет решающее значение, поскольку Бускетс хочет воссоединиться с аргентинцем в МЛС.

К тому же, Интер ведет переговоры с еще одним игроком Барселоны, Жорди Альбой, который покинет Каталонию этим летом в статусе свободного агента. Саудовские клубы хотят перехватить и его, но он пока не определился со своим будущим.

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