Гюндоган красиво попрощался с Манчестер Сити
Новоиспеченный хавбек Барселоны Илкай Гюндоган поблагодарил Манчестер Сити за проведенное время в клубе.
"Быть частью Манчестер Сити на протяжении семи лет – это настоящие честь и удовольствие для меня. Манчестер был моим домом, и в Сити я чувствовал себя частью совершенно особенной семьи.
Мне повезло пережить так много незабываемых моментов, а капитанство в этом особом сезоне – величайший опыт в моей карьере.
В первую очередь я хотел бы поблагодарить Пепа. Возможность так долго играть под его руководством и учиться у него – это то, чего я никогда не забуду. Также я бы хотел поблагодарить всех партнеров по команде – и нынешних, и предыдущих. Они сыграли совершенно особую роль в том, чтобы сделать мое время здесь таким невероятным.
Читай также: Гюндоган сможет покинуть Барселону, если его не зарегистрируют до старта Ла Лиги
И, конечно, я хочу поблагодарить невероятных фанатов Ман Сити. Они поддерживали меня с момента перехода, и я многим обязан им за эту поддержку.
Этот клуб помог мне осуществить все мечты, и я всегда буду благодарен за эту возможность.
Я сохраню Сити в сердце. Однажды синий – навсегда синий", – приводит слова Гюндогана сайт Манчестер Сити.
Напомним, соглашение немца с каталонцами будет рассчитано до июня 2025 года, в него включена опция продления на сезон. Отступные составили 400 млн евро.