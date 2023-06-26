Гюндоган красиво попрощался с Манчестер Сити

Новоиспеченный хавбек Барселоны Илкай Гюндоган поблагодарил Манчестер Сити за проведенное время в клубе.

"Быть частью Манчестер Сити на протяжении семи лет – это настоящие честь и удовольствие для меня. Манчестер был моим домом, и в Сити я чувствовал себя частью совершенно особенной семьи.

Мне повезло пережить так много незабываемых моментов, а капитанство в этом особом сезоне – величайший опыт в моей карьере.

В первую очередь я хотел бы поблагодарить Пепа. Возможность так долго играть под его руководством и учиться у него – это то, чего я никогда не забуду. Также я бы хотел поблагодарить всех партнеров по команде – и нынешних, и предыдущих. Они сыграли совершенно особую роль в том, чтобы сделать мое время здесь таким невероятным.

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И, конечно, я хочу поблагодарить невероятных фанатов Ман Сити. Они поддерживали меня с момента перехода, и я многим обязан им за эту поддержку.

Этот клуб помог мне осуществить все мечты, и я всегда буду благодарен за эту возможность.

Я сохраню Сити в сердце. Однажды синий – навсегда синий", – приводит слова Гюндогана сайт Манчестер Сити.

Напомним, соглашение немца с каталонцами будет рассчитано до июня 2025 года, в него включена опция продления на сезон. Отступные составили 400 млн евро.