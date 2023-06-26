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Гюндоган - о Барселоне: Люблю давление и выход из зоны комфорта

Немецкий футболист назвал причины прихода в стан "сине-гранатовых".
Сегодня, 14:28
Илкай Гюндоган / Getty Images
Илкай Гюндоган / Getty Images

Новоиспеченный хавбек Барселоны Илкай Гюндоган высказался о своем переходе в каталонский клуб.

"Если и был смысл переходить, то только в один клуб мира. Либо Барселона, либо ничего. С детства я мечтал надеть эту футболку. Уверен, у меня впереди еще несколько лет игры на высочайшем уровне, и я просто хочу помочь Барселоне вернуться на заслуженное место.

Мы с моим старым другом Левой воссоединимся. Я буду рад сыграть под руководством еще одного тренера, которым долгое время восхищался. Когда мы с Хави разговаривали о проекте, все казалось таким естественным. Я вижу, что наши характеры очень схожи. Мы похожим образом смотрим на игру.

Я знаю, что в Барселоне будет большое давление. Но я люблю давление. Я люблю выходить из зоны комфорта. Я не искал легкий вариант. Я искал новый вызов. Вот о чем будет эта новая глава.

Я не могу дождаться, когда сыграю в футболке Барселоны. Но сначала хочу в последний раз высказаться о Манчестер Сити. Я хочу обратиться напрямую ко всем моим товарищам по команде, персоналу и особенно к болельщикам....

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Я просто хочу, чтобы вы знали, что я всегда буду за Сити. Ничто не может разорвать эту связь. Это любовь на самом высоком уровне из возможных. Все, что я могу сказать, это спасибо вам.

Я осуществил мечты благодаря тренерам, которые подталкивали меня на новый уровень, товарищам по команде, которые пожертвовали всем, что у них было, чтобы играть в такой красивый футбол, болельщикам, которые проехали тысячи миль, чтобы поддержать нас, клубу, который дал мне шанс стать частью этого амбициозного проекта, и всем врачам и физиотерапевтам, которые проделали такую невероятную работу по поддержанию нашего здоровья.

Я уверен, большинство людей, вероятно, помнят голы, голевые передачи и финалы этой невероятной эпохи. Но я буду лелеять кое-что немного другое.

Да, временами футбол был потрясающим. Но люди были еще лучше. Я буду помнить вас всех до конца жизни. Спасибо за все", – написал Гюндоган в колонке для The Players’ Tribune.

Напомним, 32-летний полузащитник подписал контракт с Барселоной на два года с опцией продления еще на сезон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Илкай Гюндоган

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