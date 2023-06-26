Румыния обвинила Украину в нарушении регламента молодежного Евро-2023

Все дело в участие в матче Трубина и Судакова.

Румыния обратилась в ФИФА за комментарием относительно возможного нарушения сборной Украины правил молодежного Евро-2023.

Напомним, что сборная Украины U-21 с трудом обыграла Румынию, из-за чего последние потеряли шансы на выход в плей-офф.

Однако позднее они заявили, что команда Руслана Ротаня нарушила регламент турнира. В матче приняли участие Анатолий Трубин и Георгий Судаков, который ранее играли за основую сборную. А согласно правилам должно было пройти не менее 48 часов.

Однако Руслан Ротань отмечал этот факт на пресс-конференции. Специалист заявил, что УЕФА была проинформирована об этом заранее письмом от УАФ.

Ранее, напомним, УПЛ назвала лучшего тренера сезона 2022/23.