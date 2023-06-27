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Ибрагимович дал мощный настрой хавбеку Милана перед трансфером в Ньюкалс

Швед зарядил итальянца на успех.
Сегодня, 13:53
Ибрагимович и Тонали / Getty Images
Ибрагимович и Тонали / Getty Images

Экс-нападающий Милана Златан Ибрагимович уверен в успехе хавбека Сандро Тонали в АПЛ.

"У него все получится в АПЛ. Думаю, он готов. Конечно, все зависит от него.

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Я дал ему понять, какой настрой нужен ему для победы, и он победил. Он очень вырос в Милане, на нем лежит большая ответственность, и он должен продолжать расти. Но в Англии он отлично справится", – сказал звездный швед в интервью Sport Mediaset.

Напомним, потенциальная сумма трансфера Тонали в Ньюкасл оценивается в 80 млн евро. О переходе 23-летнего итальянца может быть объявлено в ближайшие дни.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан ньюкасл Златан Ибрагимович Сандро Тонали

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