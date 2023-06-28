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Реал вскоре продлит контракт с талантливым хавбеком

Эдуардо Камавинга получит существенную прибавку к зарплате.
Сегодня, 10:17
Эдуардо Камавинга / Getty Images
Эдуардо Камавинга / Getty Images

Мадридский Реал намерен позаботиться о дальнейшем светлом будущем клуба.

Как сообщает Marca, "сливочные" вскоре продлят контракт с Эдуардо Камавинга. Игрок уже дал на это согласие.

Новое соглашение будет рассчитано до 2028 года. Также француз получит существенную прибавку к зарплате, однако, сколько именно он будет получать неизвестно.

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Также в договор будет добавленна сумма отступных, которая составит 1 млрд евро. 

Напомним, в прошлом сезоне Камавинга провел 37 матчей в Ла Лиге, отметившись одной результативной передачей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Эдуардо Камавинга

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