Все кроме Мбаппе: каждый игрок ПСЖ старше 23 лет потерял в цене

Портал Transfermarkt обновил стоимости игроков французской Лиги 1, среди которых и оба украинских футболиста.

Изменились цены и на игроков чемпиона страны – ПСЖ. Что интересно, дороже стали лишь юные игроки - 18-летний Илиес Хусни (с 3 до 3,5 млн) и Варрен Заир-Эмери (с 18 до 20 млн).

Остальные футболисты либо оставили свою старую цену, либо деградировали.

Так, по 10 миллионов евро потеряли Неймар, Верратти и Лео Месси. По 5 млн "сбросили" Хакими, Маркиньос, Доннарумма и Солер. У Фабиана Руиса минус 6 млн, у Преснеля Кимпембе минус 7 млн.

Килиан Мбаппе – единственный игрок ПСЖ старше 23 лет, не потерявший в цене. Также при своих остались Витинья и Нуну Мендеш. Напомним, что вчера появилась информация о том, что ПСЖ договорился с Реалом о переходе Мбаппе.