По Сети "гуляет" видео из интервью Хаверца в качестве новичка Арсенала, а клуб до сих пор не презентовал игрока
Немец все еще официально является игроком Челси.
В ближайшее время лондонский Арсенал должен презентовать своего новичка - Кая Хаверца из Челси, но на момент выхода новости до сих пор этого не сделал.
Интересно, что в Сети уже есть видеоролик, в котором Хаверц в красной футболке "канониров" дает первое клубное интервью, где говорит, что рад присоединиться к этому клубу.
По информации СМИ, сумма перехода немецкого универсала должна составить около 65 млн. фунтов, а сам футболист будет получать более 200 тысяч фунтов в неделю.
Ранее сообщалось, что Арсенал скорее всего выиграл борьбу в Манчестер Сити за другого игрока.