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По Сети "гуляет" видео из интервью Хаверца в качестве новичка Арсенала, а клуб до сих пор не презентовал игрока

Немец все еще официально является игроком Челси.
Сегодня, 14:21
Кай Хаверц / Getty Images
Кай Хаверц / Getty Images

В ближайшее время лондонский Арсенал должен презентовать своего новичка - Кая Хаверца из Челси, но на момент выхода новости до сих пор этого не сделал.

Интересно, что в Сети уже есть видеоролик, в котором Хаверц в красной футболке "канониров" дает первое клубное интервью, где говорит, что рад присоединиться к этому клубу.

По информации СМИ, сумма перехода немецкого универсала должна составить около 65 млн. фунтов, а сам футболист будет получать более 200 тысяч фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что Арсенал скорее всего выиграл борьбу в Манчестер Сити за другого игрока.


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