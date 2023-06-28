По Сети "гуляет" видео из интервью Хаверца в качестве новичка Арсенала, а клуб до сих пор не презентовал игрока

В ближайшее время лондонский Арсенал должен презентовать своего новичка - Кая Хаверца из Челси, но на момент выхода новости до сих пор этого не сделал.

Интересно, что в Сети уже есть видеоролик, в котором Хаверц в красной футболке "канониров" дает первое клубное интервью, где говорит, что рад присоединиться к этому клубу.

По информации СМИ, сумма перехода немецкого универсала должна составить около 65 млн. фунтов, а сам футболист будет получать более 200 тысяч фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что Арсенал скорее всего выиграл борьбу в Манчестер Сити за другого игрока.