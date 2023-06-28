Вместо Райса: Ман Сити вступил в гонку за испанского таланта

Габри Вейга может перебраться в стан "горожан".

Манчестер Сити после выхода из гонки за Деклана Райса решил вступить в гонку за другого игрока. Речь о Габри Вейге.

Как сообщает Фабрицио Романо, "горожане" теперь входят в список претендентов на испанца, где уже находятся Ливерпуль и Челси.

Вейга является лишь одной из опций для манкунианского клуба, но раскошеливаться, чтобы заполучить его не придется. В контракте хавбека прописана сумма отступных в размере 40 млн евро.

В прошедшем сезоне футболист провел 36 матчей в Ла Лиге, забив 11 голов и отдав 4 ассиста.