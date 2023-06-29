Ди Мария: Мне 35, но я хочу бегать, будто мне 20

Аргентинец не может смириться с тем, что он постарел.

Вингер Анхель Ди Мария поделился воспоминаниями касаемо своего перехода в Бенфику в 2007-м году.

"Моя жизнь всегда была такой – я никогда не ходил пешком. И по сей день – мне 35, но я хочу бегать так, как будто мне 20. Тело больше не реагирует так, как раньше, но в голове со мной все в порядке.

Думаю, что травмы у меня случались из-за того, что я не мог себя контролировать. Моя голова всегда мчит вперед, а тело находится на пределе.

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Я не хотел ехать в Португалию один, и я сказал своей семье, что если они не поедут со мной, то и я не поеду. Это было изменение, возможность совершить тот скачок, которого так хотят футболисты, и я совершил его вместе с семьей. Я мог бы обеспечить своим родителям лучшую жизнь, и я сказал им, что если они пойдут со мной, им больше не придется работать, и что все зависит от меня", – сказал Ди Мария в интервью Zero Zero.

Напомним, Ди Мария выступал за Бенфику с 2007 по 2010 год. Игрок недавно покинул Ювентус в качестве свободного агента.