iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ди Мария: Мне 35, но я хочу бегать, будто мне 20

Аргентинец не может смириться с тем, что он постарел.
Сегодня, 17:21
Анхель Ди Мария / Getty Images
Анхель Ди Мария / Getty Images

Вингер Анхель Ди Мария поделился воспоминаниями касаемо своего перехода в Бенфику в 2007-м году.

"Моя жизнь всегда была такой – я никогда не ходил пешком. И по сей день – мне 35, но я хочу бегать так, как будто мне 20. Тело больше не реагирует так, как раньше, но в голове со мной все в порядке.

Думаю, что травмы у меня случались из-за того, что я не мог себя контролировать. Моя голова всегда мчит вперед, а тело находится на пределе.

Читай также: Ди Мария близок к возвращению в Бенфику

Я не хотел ехать в Португалию один, и я сказал своей семье, что если они не поедут со мной, то и я не поеду. Это было изменение, возможность совершить тот скачок, которого так хотят футболисты, и я совершил его вместе с семьей. Я мог бы обеспечить своим родителям лучшую жизнь, и я сказал им, что если они пойдут со мной, им больше не придется работать, и что все зависит от меня", – сказал Ди Мария в интервью Zero Zero.

Напомним, Ди Мария выступал за Бенфику с 2007 по 2010 год. Игрок недавно покинул Ювентус в качестве свободного агента.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анхель Ди Мария

Статьи по теме

Ди Мария близок к возвращению в Бенфику Ди Мария близок к возвращению в Бенфику
Игрок-талисман Месси может вслед за Лео оказаться в Интер Майами Игрок-талисман Месси может вслед за Лео оказаться в Интер Майами
Определилась судьба Ди Марии и Паредеса в Ювентусе Определилась судьба Ди Марии и Паредеса в Ювентусе
Жена Ди Марии повздорила с фанатом после разгромного поражения Ювентуса Жена Ди Марии повздорила с фанатом после разгромного поражения Ювентуса
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров
Медальный зачет Европейских игр 2023: Италия вышла на первое место, Украина по-прежнему в топ-3
просмотров
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Олимпийские виды20:31
Европейские игры 2023: результаты и расписание украинцев в девятый день
Олимпийские виды20:14
Прыжки на лыжах с трамплина на Европейских играх: Украинская сборная не смогла пройти в финал
Бокс19:58
"Это огромный переворот в игре": Промоутер Фьюри заинтриговал заявлением о следующем бое
Киберспорт19:52
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Европа19:38
"Для нас это преимущество": Тренер молодежной сборной Франции оценил шансы команды против Украины
Теннис19:30
Ястремская в финале квалификации Уимблдона уступила швейцарке
Теннис19:19
Ястремская не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона
Бокс18:58
Промоутер Фьюри подтвердил, что боя с Усиком в 2023 году не будет
Европа18:53
ПСЖ согласовал трансфер защитника Баварии
Бокс18:29
"В первом бою я создал историю": Чжилей высказался о реванше с Джойсом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK