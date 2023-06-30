Ливерпуль близок к подписанию лидера РБ Лейпциг

Сделка может быть закрыта уже сегодня.

Английский Ливерпуль близок к оформлению второго летнего трансфера в полузащиту.

Как сообщает приближенный к клубу журналист Пол Джойс, "красные" сильно продвинулись в сделке по Доминику Собослаю. Трансфер может состояться уже сегодня.

Мерсисайдцы готовы активировать сумму выкупа в размере 70 млн евро, которая прописана в контракте венгра и истекает с наступлением завтрашнего дня. С футболистом уже согласованы детали контракта.

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Также отмечается, что из гонки за Собослая вышел единственный конкурент Ливерпуля в лице Ньюкасла, поэтому, у коллектива Юргена Клоппа практически не осталось преград для оформления трансфера.

В минувшем сезоне хавбек провел 46 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 13 результативных передач.