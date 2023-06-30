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Ливерпуль представил гостевой комплект формы

Клуб вернулся к зеленым и белым цветам.
Сегодня, 11:07
Ливерпуль / liverpoolfc.com
Ливерпуль / liverpoolfc.com

Ливерпуль официально представил новый гостевой комплект формы на следующий сезон.

Новая гостевая форма от Nike, также как и домашняя, является отсылкой к старому комплекту, который был у команды до сезона-1994/95. 

Гостевыми цветами мерсисайдцев вновь станут белый и зеленый с дополнениями черного. Также этим цветом выделены логотип клуба и спонсоров.

Комплект поступит в продажу уже 7 июля, а на официальном сайте стартовали предзаказы.

"У меня остались тёплые воспоминания о сезоне-1995/96 из-за культовой бело-зеленой выездной формы и того, что я забил наибольшее количество голов в рамках одной кампании. Мне очень нравится, как подошли к созданию этого комплекта и каким в итоге он получился", - отметил легенда клуба Робби Фаулер.

Напомним, что со всеми новыми формами сезона-2023/24 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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