РБ Лейпциг арендовал таланта Ливерпуля

РБ Лейпциг усилил линию полузащиты в это трансферное окно.

Как сообщает пресс-служба "быков", немцы арендовали португальского хавбека Фабиу Карвалью у Ливерпуля.

Отмечается, что аренда продлится один сезон. У коллектива Марко Розе также не будет права выкупа 20-летнего футболиста.

Welcome to Leipzig, Fábio Carvalho! 🪄



The youngster joins us on loan from @LFC ✍️ — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) June 30, 2023

Напомним, ранее сообщалось, чтоЛиверпуль близок к подписанию лидера РБ Лейпциг. Стоит сказать, что эти трансферы не свзяаны между собой.