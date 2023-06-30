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РБ Лейпциг арендовал таланта Ливерпуля

Фабиу Карвалью стал игроком "быков".
Сегодня, 16:41
Фабиу Карвалью / Getty Images
Фабиу Карвалью / Getty Images

РБ Лейпциг усилил линию полузащиты в это трансферное окно.

Как сообщает пресс-служба "быков", немцы арендовали португальского хавбека Фабиу Карвалью у Ливерпуля.

Отмечается, что аренда продлится один сезон. У коллектива Марко Розе также не будет права выкупа 20-летнего футболиста.

Напомним, ранее сообщалось, чтоЛиверпуль близок к подписанию лидера РБ Лейпциг. Стоит сказать, что эти трансферы не свзяаны между собой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль РБ Лейпциг Фабиу Карвалью

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