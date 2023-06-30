РБ Лейпциг арендовал таланта Ливерпуля
Фабиу Карвалью стал игроком "быков".
РБ Лейпциг усилил линию полузащиты в это трансферное окно.
Как сообщает пресс-служба "быков", немцы арендовали португальского хавбека Фабиу Карвалью у Ливерпуля.
Отмечается, что аренда продлится один сезон. У коллектива Марко Розе также не будет права выкупа 20-летнего футболиста.
Welcome to Leipzig, Fábio Carvalho! 🪄— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) June 30, 2023
The youngster joins us on loan from @LFC ✍️
Напомним, ранее сообщалось, чтоЛиверпуль близок к подписанию лидера РБ Лейпциг. Стоит сказать, что эти трансферы не свзяаны между собой.