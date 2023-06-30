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Ливерпуль договорился о трансфере лидера РБ Лейпциг

Доминик Собослаи станет футболистом "красных".
Сегодня, 20:50
Доминик Собослаи / Getty Images
Доминик Собослаи / Getty Images

Мерсисайдский Ливерпуль усилит линию полузащиты еще одним трансфером.

Как сообщает Фабрицио Романо, "красные" активировали опцию выкупа в контракте Доминика Собослая. Сумма трансфера составит 70 млн евро.

Журналист отмечает, что с самим венгром уже также достигнута договоренность об условиях личного соглашения, но детали не расскрываются. Вскоре футболист пройдет медосмотр и о трансфере будет объявлено официально.

Напомним, в минувшем сезоне полузащитник сыграл 46 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что РБ Лейпциг арендовал хавбека Ливерпуля, однако отметим, что эти трансферы не связаны между собой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль РБ Лейпциг Доминик Собослаи

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