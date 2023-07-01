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Определился лучший футболист Упл сезона-22/23

Артем Довбик удостоился очередной награды.
Сегодня, 09:53
Артем Довбик / upl.ua
Артем Довбик / upl.ua

Пресс-служба УПЛ назвала имя лучшего футболиста чемпионата Украины в сезоне-22/23.

Как сообщается, награду получил форвард Днепр-1 Артем Довбик. 

Победитель определился путем анкетирования клубов УПЛ. 

Имя Довбика было названо в 12 из 15 возможных клубов. "Спортклубовцы" не могли голосовать за своего игрока.

В 6 анкетах он был под первым номером.

Отметим,что второе и третье место заняли Александр Пихаленок и Георгий Судаков, которого ранее признали лучшим молодым игроком УПЛ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ СК Днепр-1 артем довбик

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