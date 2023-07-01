Определился лучший футболист Упл сезона-22/23

Пресс-служба УПЛ назвала имя лучшего футболиста чемпионата Украины в сезоне-22/23.

Как сообщается, награду получил форвард Днепр-1 Артем Довбик.

Победитель определился путем анкетирования клубов УПЛ.

Имя Довбика было названо в 12 из 15 возможных клубов. "Спортклубовцы" не могли голосовать за своего игрока.

В 6 анкетах он был под первым номером.

Отметим,что второе и третье место заняли Александр Пихаленок и Георгий Судаков, которого ранее признали лучшим молодым игроком УПЛ.