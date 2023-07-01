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Днепр-1 усилился украинским защитником

Олег Горин перебрался в стан "спортклубовцев".
Сегодня, 15:59
Олег Горин / СК Днепр-1
Олег Горин / СК Днепр-1

Днепр-1 усилил линию защиты молодым украинцем.

Как сообщает пресс-служба клуба, "спортклубовцы" подписали 23-летнего Олега Горина.

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Горин перебрался в клуб на правах свободного агента. Контракт с ним подписан до лета 2025 года.

За свою пока недолгую карьеру успел поиграть за Ягеллонию, Львов и Карпаты. Последним клубом игрока был Минай.


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