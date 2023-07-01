iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Клуб Роналду нашел альтернативу Зиешу в Манчестер Сити

Силва может стать одноклубником Роналду.
Сегодня, 17:27
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

Хавбек Манчестер Сити Бернарду Силва попал в сферу интересов Ан-Насра. Об этом сообщает CBS Sports.

В случае срыва трансфера вингера Челси Хакима Зиеша клуб из Саудовской Аравии переключится на полузащитника сборной Португалии.

Читай также: Переход скандального игрока Челси в Ан-Наср сорвался

На игрока также претендует Аль-Хиляль. Игрок, если решиться на смену команды, сам выберет клуб среду двух претендентов.

В свою очередь Ан-Наср видит себя фаворитом в гонке за Силву. В команде играет Криштиану Роналду, что может стать важным фактором.

Напомним, в прошлом сезоне Бернарду провел 55 матчей во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 8 ассистов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Бернарду Силва ан-наср

Статьи по теме

ПСЖ намерен сделать хавбека Ман Сити приоритетной целью ПСЖ намерен сделать хавбека Ман Сити приоритетной целью
Переход капитана Интера в Ан-Наср может сорваться Переход капитана Интера в Ан-Наср может сорваться
Клуб Роналду наконец обзаведется новым главным тренером Клуб Роналду наконец обзаведется новым главным тренером
Виссел Кобе красиво попрощался с Иньестой Виссел Кобе красиво попрощался с Иньестой
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров
Медальный зачет Европейских игр 2023: Италия все еще первая, Украина держится на третьей строчке
просмотров

Последние новости

Европа19:25
Виссел Кобе красиво попрощался с Иньестой
Формула 119:24
Гран-при Австрии: Ферстаппен выиграл спринт
НБА19:16
Лиллард запросил обмен из Портленда
НБА19:04
Обмены НБА: Порзингис ушел в Бостон, Оладипо вернулся в Оклахому
Киберспорт19:00
The Bali Major 2023: Liquid и Quest лидируют в своих группах
Водные18:51
Гребной слалом на Европейских играх: Ус прошла в следующий раунд по байдарке-кросс
Олимпийские виды18:33
Современное пятиборье на Европейских играх: Товкай завершил турнир на 12-м месте
Европа18:20
Лестер подписал хавбека Тоттенхэма
Европа17:54
Энрике определился с первым трансфером в ПСЖ
НБА17:35
Финалист НБА стал участником трехстороннего обмена
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK