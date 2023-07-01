Клуб Роналду нашел альтернативу Зиешу в Манчестер Сити

Хавбек Манчестер Сити Бернарду Силва попал в сферу интересов Ан-Насра. Об этом сообщает CBS Sports.

В случае срыва трансфера вингера Челси Хакима Зиеша клуб из Саудовской Аравии переключится на полузащитника сборной Португалии.

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На игрока также претендует Аль-Хиляль. Игрок, если решиться на смену команды, сам выберет клуб среду двух претендентов.

В свою очередь Ан-Наср видит себя фаворитом в гонке за Силву. В команде играет Криштиану Роналду, что может стать важным фактором.

Напомним, в прошлом сезоне Бернарду провел 55 матчей во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 8 ассистов.