Клуб Роналду нашел альтернативу Зиешу в Манчестер Сити
Силва может стать одноклубником Роналду.
Хавбек Манчестер Сити Бернарду Силва попал в сферу интересов Ан-Насра. Об этом сообщает CBS Sports.
В случае срыва трансфера вингера Челси Хакима Зиеша клуб из Саудовской Аравии переключится на полузащитника сборной Португалии.
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На игрока также претендует Аль-Хиляль. Игрок, если решиться на смену команды, сам выберет клуб среду двух претендентов.
В свою очередь Ан-Наср видит себя фаворитом в гонке за Силву. В команде играет Криштиану Роналду, что может стать важным фактором.
Напомним, в прошлом сезоне Бернарду провел 55 матчей во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 8 ассистов.