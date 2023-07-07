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В Реале определились с главным кандидатом на замену Анчелотти

В 2024 году "сливочных" может возглавить легенда клуба.
Сегодня, 20:24
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

В Реале определись с будущим тренером клуба. Об этом сообщает издание CaughtOffside.

Руководство мадридцев хочет видеть у руля команды в 2024 году нынешнего наставника Байера.

"Хаби Алонсо – главный кандидат на замену Карло Анчелотти в 2024 году. Такие идеи были и этим летом, но Алонсо занял очень четкую позицию. Он сообщил Байеру, что не уйдет этим летом, потому что знает, что еще неопытен. Также он сказал, что не поставит клуб в такое положение.

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Но в 2024-м причин не будет, если Реал сделает запрос. Конечно, он заинтересован, и Байер знает, что существует вариант, при котором Реал придет за ним. Думаю, сейчас у него наилучшие шансы на эту работу", – написал журналист Кристиан Фальк.

Также в источник уверяет, что на пост главного тренера Реала будет претендовать Юлиан Нагельсманн.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хаби Алонсо Реал Мадрид

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