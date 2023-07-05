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Анчелотти начнет руководить сборной Бразилии перед Копа Америка-2024

А перед этим итальянец выполнит все контрактные обязательства перед мадридским Реалом.
Сегодня, 08:02
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти станет тренером сборной Бразилии сразу перед стартом Копа Америка в США следующим летом, сообщает Daily Mail.

Эту информацию подтвердил президент Бразильской футбольной конфедерации Эднальдо Родригес, назначив временного тренера на следующие 12 месяцев в лице наставника Флуминенсе Фернандо Диниза.

"Его план на игру почти аналогичен плану Анчелотти, тренера, который возьмет на себя управление (сборной Бразилии) на Кубке Америки", — сказал Родригес.

"Мы не называем его временным тренером сборной. Он придет и поможет с переходным периодом Бразилии до прихода Анчелотти".

Никакие условия контракта с итальянским специалистом не были объявлены. Также на эту новость пока что никак не отреагировал нынешний работодатель Папы Карло.

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У Анчелотти остался всего год по контракту с "бланкос", который он намерен отработать до конца. Копа Америка стартует 20 июня в США.

Стоит отметить, что итальянец никогда не тренировал на уровне сборных, при этом являясь одним из самых титулованных тренеров в истории футбола.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти сборная Бразилии Реал Мадрид

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