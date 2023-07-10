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Футбол

Дибала отреагировал на слухи о возможном уходе из Ромы

Аргентинец сосредоточен на тренировках с римской командой.
Сегодня, 09:39
Пауло Дибала / Getty Images
Пауло Дибала / Getty Images

Полузащитник сборной Аргентины и Ромы Пауло Дибала намерен продолжить карьеру в итальянском клубе.

По словам звездного игрока, он намерен продолжить карьеру в составе римской команды, несмотря на интерес европейских клубов.

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"Конечно, я рад быть в Роме. Я остаюсь здесь? Да, мы начинаем тренировки завтра", - отметил Дибала.

Действующий контракт 29-летнего футболиста с Ромой рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, сумма отступных за аргентинца составляет 12 миллионов евро для зарубежных клубов и 20 миллионов – для конкурентов по Серии А.

Ранее сообщалось, что Рома может подписать форварда мадридского Атлетико.


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