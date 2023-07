Дибала отреагировал на слухи о возможном уходе из Ромы

Полузащитник сборной Аргентины и Ромы Пауло Дибала намерен продолжить карьеру в итальянском клубе.

По словам звездного игрока, он намерен продолжить карьеру в составе римской команды, несмотря на интерес европейских клубов.

"Конечно, я рад быть в Роме. Я остаюсь здесь? Да, мы начинаем тренировки завтра", - отметил Дибала.

Paulo Dybala: “I'm happy to be at Roma, of course. Am I staying here? Yes we are starting training tomorrow”, he told now @LaRoma24. 🚨🟡🔴🇦🇷 pic.twitter.com/5j4NIJV2m8