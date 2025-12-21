Центральный защитник Ренна интересен ведущим европейским клубам
После того как защитник Челси Леви Колвилл получил разрыв крестообразной связки и вернётся на поле только летом 2026 года, "пенсионеры" ищут ему замену.
Главный тренер синих Энцо Мареска заинтересован в покупке центрального защитника из Ренна Жереми Жаке.
Отмечается, что Мареска видит в нём хорошую замену Колвиллу и игрока на будущее Челси.
🚨 Chelsea are top of the list of clubs interested in Stade Rennais centre-back Jérémy Jacquet.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 21, 2025
Enzo Maresca has many options in defence in that position but probably lacks top class quality with the absence of Levi Colwill.
Jacquet is wanted by a host of European clubs and the… pic.twitter.com/cw9MJ62xDX
За Жереми Жаке следят многие ведущие европейские клубы.
