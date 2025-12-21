iSport.ua
Центральный защитник Ренна интересен ведущим европейским клубам

Отсутствие Колвилла подталкивает Челси к подписанию Жаке.
Сегодня, 11:52       Автор: Валентина Чорноштан
После того как защитник Челси Леви Колвилл получил разрыв крестообразной связки и вернётся на поле только летом 2026 года, "пенсионеры" ищут ему замену.

Главный тренер синих Энцо Мареска заинтересован в покупке центрального защитника из Ренна Жереми Жаке.

Отмечается, что Мареска видит в нём хорошую замену Колвиллу и игрока на будущее Челси.

За Жереми Жаке следят многие ведущие европейские клубы.

Ранее сообщалось, что тренер Реала самокритично оценил победу над Севильей.

