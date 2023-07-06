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Рома представила новую домашнюю форму

Римский клуб презентовал комплект на сезон-2023/24.
Сегодня, 12:18
ФК Рома / AS Roma
ФК Рома / AS Roma

Рома в соцсетях показала новую домашнюю форму на следующий сезон.

Римский клуб остался в традиционных цветах, однако без нововведений не обошлось. Вместо привычной эмблемы на футболке будет изображен символ клуба - волк.

На этот раз техническим спонсором клуба выступила немецкая компания Adidas.

Ранее сообщалось, что топ-клубы АПЛ намерены подписать лидера Ромы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома форма

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