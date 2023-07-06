Рома представила новую домашнюю форму
Римский клуб презентовал комплект на сезон-2023/24.
Рома в соцсетях показала новую домашнюю форму на следующий сезон.
Римский клуб остался в традиционных цветах, однако без нововведений не обошлось. Вместо привычной эмблемы на футболке будет изображен символ клуба - волк.
From history to the eternal future.— AS Roma (@OfficialASRoma) July 6, 2023
Join the pack 🐺💛❤️#ASRoma | @adidasfootball pic.twitter.com/sv8R5XQ6I8
На этот раз техническим спонсором клуба выступила немецкая компания Adidas.
Ранее сообщалось, что топ-клубы АПЛ намерены подписать лидера Ромы.