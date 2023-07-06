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Топ-клубы АПЛ намерены подписать лидера Ромы

Дибала может перебраться в АПЛ.
Сегодня, 07:19
Пауло Дибала / Getty Images
Пауло Дибала / Getty Images

Нападающий Ромы Пауло Дибала попал в сферу интересов Челси. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

Лондонский клуб рассматривает возможность подписания 29-летнего аргентинца этим летом. "Синие" готовы выкупить контракт игрока за 12 млн евро - сумму, которая является отступными для иностранных клубов.

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На игрока также претендуют Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм, но Челси проявляет наибольшую заинтересованность к Дибале.

Сам футболист хотел бы продолжить работу в стане римлян с главным тренером клуба Жозе Моуринью. Руководство "волков" может в ближайшее время продлить контракт с аргентинцем на улучшенных условиях.

В минувшем сезоне на счету Пауло 12 голов и 6 ассстов в 25 матчах Серии А.

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