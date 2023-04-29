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Дибала рассказал, что он признавался Роналду в ненависти из-за Месси

Аргентинец вспомнил один разговор с Криштиану, который был немного неловким.
Сегодня, 21:00
Пауло Дибала и Криштиану Роналду / Getty Images
Пауло Дибала и Криштиану Роналду / Getty Images

Форвард Ромы Пауло Дибала был одним из игроков, которые делили одну раздевалку и с Криштиану Роналду, и с Лионелем Месси.

Из-за своей связи с соотечественником 29-летний аргентинец испытывал не самые приятные чувства к португальцу, который более 15 лет соперничает с Месси.

"Я провел три прекрасных года с Криштиану. Наша команда была очень сильной, и он добавил кое-что еще", — цитирует Дибалу talkSPORT.

"Между Месси и Роналду в Аргентине идет серьезное соперничество. Однажды мы летели на игру, я сидел в хвосте самолета, а он чуть впереди. В какой-то момент он пришел ко мне, мы какое-то время говорили о жизни".

"Я сказал ему: "Когда я был ребенком, я практически ненавидел тебя". Мы посмеялись над этим и всегда были в хороших отношениях".

Ранее стало известно, что руководитель совета директоров нынешней команды Криштиану Роналду подал в отставку, при этом нынешний совет директоров будет распущен.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Криштиану Роналду Пауло Дибала

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