Президент Ан-Насра подал в отставку
Клуб легендарного португальца в предвкушении больших изменений.
Руководитель совета директоров Ан-Насра Мусалли Аль-Муаммар покинул свой пост. Об этом сообщает Saudi Gazette.
По информации издания, председатель принял решение покинуть клуб в связи с давлением фанатов клуба после двух поражений подряд.
Отставка функционера будет принята в ближайшие дни. Кроме того, нынешний совет директоров будет распущен..
Напомним, что Ан-Наср в чемпионате уступил Аль-Хилалю (0:2), а затем вылетел из Кубка Саудовской Аравии, проиграв Аль-Вехде (0:1).
Ожидается, что отставка Аль-Муаммара будет принята в течение ближайших двух дней, а нынешний совет директоров будет распущен.
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