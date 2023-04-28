Президент Ан-Насра подал в отставку

Руководитель совета директоров Ан-Насра Мусалли Аль-Муаммар покинул свой пост. Об этом сообщает Saudi Gazette.

По информации издания, председатель принял решение покинуть клуб в связи с давлением фанатов клуба после двух поражений подряд.

Отставка функционера будет принята в ближайшие дни. Кроме того, нынешний совет директоров будет распущен..

Напомним, что Ан-Наср в чемпионате уступил Аль-Хилалю (0:2), а затем вылетел из Кубка Саудовской Аравии, проиграв Аль-Вехде (0:1).

Ожидается, что отставка Аль-Муаммара будет принята в течение ближайших двух дней, а нынешний совет директоров будет распущен.

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