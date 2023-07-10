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Ливерпуль рассматривает вариант с подписанием бразильца с русским паспортом

Малком может пополнить ряды мерсисайдцев.
Вчера, 23:52
Малком / Getty Images
Малком / Getty Images

Вингер зенита Малком попал в сферу интересов Ливерпуля. Об этом сообщает издание Foot Mercato.

Английский клуб рассматривает возможность подписания игрока, который выступает в рпл, еще и с паспортом гражданина россии.

Сам Малком ждет, что ПСЖ возобновит к нему интерес, как это было зимой. В данный момент футболист не входит в планы парижского клуба.

Напомним, бразилец перебрался в клуб из санкт-петербурга в 2019 году из Барселоны, проведя в нем четыре полных сезона.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии вызвала игрока с российским паспортом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль зенит Малком

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