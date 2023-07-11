Страсть в душе: Икарди с возлюбленной удивили фанатов горячей фотосессией в необычном месте

Нападающий Галатасарая Мауро Икарди наслаждается отдыхом вместе со своей любимой Вандой Нарой.

Влюбленная пара устроила невероятную фотосессию в Аргентине.

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Икарди в белой рубашке с галстуком и Ванда в нижнем белье провели время в душе, во время которого были сделаны сексуальные фотографии.

Примечательно, что фанаты были удивлены смелостью пары. Подписчики оставили различные комментарии под фото:

"Очень сексуальные фото"

"Мастер, давайте посмотрим на эти позы в Суперлиге".

Напомним, Икарди и Нара снова воссоединились после длительных разборок. Мауро и Ванда поженились в мае 2014 года. Нара родила для футболиста двух дочерей и имеет еще троих сыновей от бывшего мужа Макси Лопеса.

Ранее сообщалось, что жена Малиновского похвасталась яркими фотографиями с Альп.