Страсть в душе: Икарди с возлюбленной удивили фанатов горячей фотосессией в необычном месте
Нападающий Галатасарая Мауро Икарди наслаждается отдыхом вместе со своей любимой Вандой Нарой.
Влюбленная пара устроила невероятную фотосессию в Аргентине.
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Икарди в белой рубашке с галстуком и Ванда в нижнем белье провели время в душе, во время которого были сделаны сексуальные фотографии.
Примечательно, что фанаты были удивлены смелостью пары. Подписчики оставили различные комментарии под фото:
- "Очень сексуальные фото"
- "Мастер, давайте посмотрим на эти позы в Суперлиге".
Напомним, Икарди и Нара снова воссоединились после длительных разборок. Мауро и Ванда поженились в мае 2014 года. Нара родила для футболиста двух дочерей и имеет еще троих сыновей от бывшего мужа Макси Лопеса.
Ранее сообщалось, что жена Малиновского похвасталась яркими фотографиями с Альп.