Семейный отдых: Жена Малиновского похвасталась яркими фотографиями с Альп
Руслан Малиновский с семьей посетили долину с прекрасным пейзажами.
Полузащитник сборной Украины и французского Марселя Руслан Малиновский отправились на отдых.
Супруга украинского футболиста Роксана опубликовала в Instagram фотографии с отдыха.
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Пара осуществила поездку в долину Валь-Гардена, которая расположена в Доломитовых Альпах, в Италии.
"Божий шедевр. Мы должны заботиться о нашей прекрасной природе", — написала Роксана.
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