Семейный отдых: Жена Малиновского похвасталась яркими фотографиями с Альп

Руслан Малиновский с семьей посетили долину с прекрасным пейзажами.

Полузащитник сборной Украины и французского Марселя Руслан Малиновский отправились на отдых.

Супруга украинского футболиста Роксана опубликовала в Instagram фотографии с отдыха.

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Пара осуществила поездку в долину Валь-Гардена, которая расположена в Доломитовых Альпах, в Италии.

"Божий шедевр. Мы должны заботиться о нашей прекрасной природе", — написала Роксана.

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