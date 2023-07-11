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Семейный отдых: Жена Малиновского похвасталась яркими фотографиями с Альп

Руслан Малиновский с семьей посетили долину с прекрасным пейзажами.
Сегодня, 10:50
Руслан Малиновский с семьей / instagram.com/roksana_m7
Руслан Малиновский с семьей / instagram.com/roksana_m7

Полузащитник сборной Украины и французского Марселя Руслан Малиновский отправились на отдых.

Супруга украинского футболиста Роксана опубликовала в Instagram фотографии с отдыха.

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Пара осуществила поездку в долину Валь-Гардена, которая расположена в Доломитовых Альпах, в Италии.

"Божий шедевр. Мы должны заботиться о нашей прекрасной природе", — написала Роксана.

Ранее сообщалось, что Бекхэм подготовил огромную фреску с Месси в честь его перехода в Интер Майами


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