Баку-Рим-Баку – еще не так страшно: организаторы ЧМ-2023 устроили много безумных перелетов

ISPORT расскажет о сумасшедшей логистике сборных во время чемпионата мира 2023 среди женщин.

После того, как УЕФА принял решение провести чемпионат Европы 2020 года сразу в нескольких странах континента, а также объявления городов, которые будут принимать матчи, у некоторых возникли вопросы.

Так, пары городов для матчей в рамках одной группы подбирали не так далеко друг от друга: Лондон и Глазго или Будапешт и Мюнхен. Но...

Сначала было много недовольных тем, что в одной из групп объединили Рим и Баку, а больше всего пострадала от этого сборная Швейцарии, которая первый матч провела в Азербайджане, затем совершила перелет на 3150 км в Италию, и на третий тур снова вернулась в Баку. Повезло, что первый матч плей-офф Швейцария проводила в ближайшем к Баку – Бухаресте.

Больше всего от формата Евро пострадала Польша. В последний момент Дублин "убрали" из числа городов-хозяев и матчи группы G проходили в Севилье и санкт-Петербурге. Полякам пришлось дважды преодолевать дистанцию в 3580 км. Может, это и стало причиной их невыхода из группы.

Но рекорд расстояния между тремя матчами принадлежит сборной Дании! После того, как все три матча группы они отыграли дома в Копенгагене, на 1/8 они улетели в Амстердам, а оттуда 3631 в Баку, а затем более 4000 км в Лондон на полуфинал! В сумме около 7637 км в неделю.

А какие перелеты ждут девушек на ЧМ-2023?

Женский чемпионат мира пройдет в двух странах – Австралии и Новой Зеландии. И если вторая страна, так сказать, нормальных размеров, то вот страна-континент просто огромна.

И да, большинство крупных городов сосредоточены на восточном побережье, но ЧМ будет проходить и в городе Перт, который находится на крайнем западе государства. И организаторы не стали проводить, например, все матчи одной группы в этом городе, они пошли дальше!

Рассмотрим, кто станет самыми большими "счастливчиками".

Лучшие команды групп E и G

Представители этих групп матчи первой стадии будут проводить в Новой Зеландии и перелеты там будут не столь велики. Но поединки 1/8 финала, где победители обеих групп сыграют со второй командой противоположного квартета, предстоит провести в Австралии.

А на четвертьфинале вернуться в Новую Зеландию. В сумме две команды в неделю преодолеют более 5 тысяч километров.

Это могут быть США, Вьетнам, Нидерланды, Португалия, Швеция, ЮАР, Италия или Аргентина.

Панама

А вот теперь переходим к австралийской части ЧМ. Девушки с Панамы свой первый матч проведут в Аделаиде против бразильянок. А уже потом переберутся в Перт: расстояние – 2131 км, разница во времени – 1:30.

Там панамки сыграют с Ямайкой и на последний тур отправятся в Сидней, где сыграют с Францией. В сумме Панама налетает более 5400 км.

Ямайка

Мы уже затронули эту команду в прошлом абзаце и стоит сказать, что им повезло еще больше, чем команде Панамы.

Свой первый матч они сыграют против Франции в Сиднее и отправятся в Перт на ту же встречу с Панамой. Но если у представительниц Центральной Америки другой перелет в ближайший в Перт город, то у "островянок" он в Мельбурн, что на шесть сотен километров дальше.

В общей сложности представительницы Ямайки налетают более 6000 километров между своими тремя матчами группового раунда.

Канада

У девушек из Канады ситуация похожа на две предыдущие сборные. Они проведут матч второго тура в городе Перт.

А вот в первом и третьем поединках канадки будут играть в Мельбурне, расстояние до которого более 2700 километров.

Дания

Как вы могли видеть выше, мужской сборной Дании на Евро не повезло, женской – тоже будет не весело.

Это единственная сборная, которая проведет сразу два матча в Перте - в первом туре против Китая и в третьем против Гаити. А между ними им придется лететь на другой край континента, чтобы в Сиднее сыграть против Англии.

6580 км – и это уже больше, чем сборная Швейцарии налетала, путешествуя из Баку в Рим и обратно.

Ирландия

Но Дания все равно не больше всего пострадала от логистики команда этого турнира. Ирландии сначала добралась до Австралии (а это всего 17215 километров если лететь прямым рейсом без остановок, это больше 20 часов в воздухе), а затем...

Первый тур ирландки проведут в Сиднее против хозяек турнира, а дальше полетят играть против Канады в Перт.

Ну а третий тур, конечно, пройдет в Брисбене, куда лететь из Перту дольше всего. В итоге – почти 6900 километров.

Женский чемпионат мира 2023 года начнется 20 июля и продлится целый месяц - финальный матч назначен на 20 августа и состоится в Сиднее, куда один из полуфиналистов должен будет добраться из Новой Зеландии.