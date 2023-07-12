Дебютант чемпионата Франции подписал российского футболиста

Французский Гавр официально объявил о переходе российского полузащитника Далера Кузяева.

Стороны заключили соглашение на два года. Игрок перебрался на правах свободного агента.

𝗗𝗮𝗹𝗲𝗿 𝗞𝘂𝘇𝗶𝗮𝗲𝘃 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗲 𝗮𝘂 𝗛𝗮𝘃𝗿𝗲 𝗔𝘁𝗵𝗹𝗲𝘁𝗶𝗰 𝗖𝗹𝘂𝗯 ! ✍️



Le milieu de terrain Daler Kuziaev s’est engagé ce jour, pour deux saisons, en faveur du Havre Athletic Club.



𝘉𝘪𝘦𝘯𝘷𝘦𝘯𝘶𝘦 𝘋𝘢𝘭𝘦𝘳 🙌 pic.twitter.com/xeuYw7cvxI — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) July 12, 2023

Отметим, что прошлым клубом Кузяева был Зенит. По итогу прошлого сезона Гавр занял первое место в Лиге 2 и пробился в Лигу 1.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль рассматривает вариант с подписанием бразильца с русским паспортом.