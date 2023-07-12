iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Дебютант чемпионата Франции подписал российского футболиста

Гавр решил очернить свою репутацию.
Сегодня, 13:20
ФК Гавр
ФК Гавр

Французский Гавр официально объявил о переходе российского полузащитника Далера Кузяева.

Стороны заключили соглашение на два года. Игрок перебрался на правах свободного агента.

Отметим, что прошлым клубом Кузяева был Зенит. По итогу прошлого сезона Гавр занял первое место в Лиге 2 и пробился в Лигу 1.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль рассматривает вариант с подписанием бразильца с русским паспортом.


Статьи по теме

Ан-Наср получил трансферный бан из-за долга на сумму, которую платит Роналду каждый день Ан-Наср получил трансферный бан из-за долга на сумму, которую платит Роналду каждый день
Сборная Украины определилась с составом на сбор перед квалификацией Олимпиады Сборная Украины определилась с составом на сбор перед квалификацией Олимпиады
Промоутер Фьюри объяснил, почему Тайсон проведет бой с Нганну Промоутер Фьюри объяснил, почему Тайсон проведет бой с Нганну
Шанс выиграть трофей: Тоттенхэм сыграет в финале самого известного товарищеского кубка Шанс выиграть трофей: Тоттенхэм сыграет в финале самого известного товарищеского кубка
Помочь журналистам

Видео

Скандальный украинский боксер одержал первую победу с 2019 года
Скандальный украинский боксер одержал первую победу с 2019 года

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа13:20
Дебютант чемпионата Франции подписал российского футболиста
Сборные13:06
Сборная Украины определилась с составом на сбор перед квалификацией Олимпиады
Бокс12:58
Промоутер Фьюри объяснил, почему Тайсон проведет бой с Нганну
Европа12:32
Шанс выиграть трофей: Тоттенхэм сыграет в финале самого известного товарищеского кубка
Украина12:30
УПЛ: Шахтер сыграет с Металлистом 1925, Динамо - с Минаем
Другие страны12:15
Месси прибыл в Майами: названа дата представления новичка Интера
Теннис12:06
Швентек: Надеюсь, Свитолина выигрывает Уимблдон
Бокс11:52
"Бред": Джошуа отреагировал на следующий бой Фьюри
Киберспорт11:38
Monte, B8, IKLA и многие другие команды не прошли квалификацию в турнир Gamers8
Европа11:36
Анчелотти обвинили в финансовых махинациях
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK