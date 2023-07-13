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В Барселоне отреагировали на будущее Фати

Жоан Лапорта дал четкую характеристику футболисту.
Сегодня, 11:50
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

Президент Барселоны Жоан Лапорта поделился мнением о будущем вингера Ансу Фати.

По словам функционера, главный тренер команды Хави рассчитывает на него в следующем сезоне.

Читай также: Барселона объявила о подписании форварда Атлетико Паранаэнсе

"Будущее Фати вижу в Барселоне. Он хочет добиться успеха с нами. У него бомбардирский талант. Хави сказал мне, что на тренировках больше всех забивают Левандовски и Фати.

У него была травма, потом рецидив. Де ла Фуэнте (главный тренер сборной Испании) прав: уровень Ансу очень высок, он сам сказал мне об этом на собрании федерации. Ансу сейчас словно бык, он никогда таким не был. И Хави настроен дать ему возможность проявить себя", - приводит слова президента Mundo Deportivo.

Контракт игрока с "сине-гранатовыми" рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом сезоне Фати провел 51 матч, в которых забил 10 голов и выполнил четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Барселона объявила о подписании форварда Атлетико Паранаэнсе.


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