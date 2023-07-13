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Защитник МЮ может воссоединиться с Роналду

Алекс Теллес интересен Ан-Насру.
Вчера, 23:17
Алекс Теллес и Криштиану Роналду
Алекс Теллес и Криштиану Роналду

Защитник Манчестер Юнайтед Алекс Теллес может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии.

Как сообщает Крис Уилер, бразилец попал в сферу интересов Ан-Насра. Какие-либо детали остаются сейчас неизвестными.

Отметим, что прошлый сезон Теллес провел в аренде в Севилье, где сыграл 27 матчей, отдав две результативные передачи.

Стоит сказать, что ранее сообщалось о том, что на Ан-Наср наложили трансферный бан, однако, ожидается решение проблемы в ближайшее время и снятие ограничений.

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