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РБ Лейпциг подписал одно из открытий чемпионата Франции

"Быки" приобрели Луи Опенду.
Сегодня, 18:20
Луи Опенда / Getty Images
Луи Опенда / Getty Images

РБ Лейпциг усилил линию атаки перспективным форвардом.

Как сообщает пресс-служба "быков", немецкий клуб подписал Луи Опенду. Сумма трансфера 45 млн евро, что является клубным рекордом.

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Контракт с Луи подписан на 5 лет. Финансовые детали соглашения остаются неизвестными для широкой общественности.

Отметим, что в минувшем сезоне Опенда стал одним из лучших бомбардиров Лиги 1 и открытием элитного дивизиона Франции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РБ Лейпциг

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