iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Главный фанат Роналду и Арсенала высказался о подписании Райса

Наконец-то Морган доволен.
Сегодня, 14:22
Деклан Райс / Getty Images
Деклан Райс / Getty Images

Журналист Пирс Морган высоко оценил трансфер опорного полузащитника Деклана Райса в Арсенал.

"Райс перешел в Арсенал за 105 млн фунтов. Самый крупный трансфер в истории британского футбола. Он стоит каждого пенса.

Читай также: Официально: Деклан Райс - игрок Арсенала

Великолепный игрок, отличное приобретение. Добро пожаловать, Райс. Ты именно то, что нам нужно", – написал Морган в твиттере.

За трансфер капитана "молотобойцев" вице-чемпион Англии заплатил 100 миллионов фунтов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Деклан Райс Пирс Морган

Статьи по теме

Интер нацелился на форварда Арсенала Интер нацелился на форварда Арсенала
"Мы очень счастливы, что он с нами": Артета высказался о последнем новичке Арсенала "Мы очень счастливы, что он с нами": Артета высказался о последнем новичке Арсенала
Официально: Деклан Райс - игрок Арсенала Официально: Деклан Райс - игрок Арсенала
BLAST Premier Fall Groups 2023: Heroic и Natus Vincere проведут матч за финал группы BLAST Premier Fall Groups 2023: Heroic и Natus Vincere проведут матч за финал группы
Помочь журналистам

Видео

Постол - Родригес: лучшие моменты боя
Постол - Родригес: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Киберспорт18:29
BLAST Premier Fall Groups 2023: Heroic и Natus Vincere проведут матч за финал группы
Киберспорт18:22
NaVi проиграли Heroic, но сохранили шансы на финал группы BLAST Premier Fall Groups 2023
Формула 118:02
Руководитель Феррари верит, что "слишком консервативные" итальянцы хорошо выступят в Венгрии
Футбол18:00
Андриевский - про сем чудес мира: Пирамида и мой гол Мариуполю
Легкая атлетика17:49
Бех-Романчук добыла еще одну олимпийскую лицензию для Украины
Европа17:29
Барселона планирует серьезную чистку состава
Футбол16:55
Середняк АПЛ заинтересован в услугах Магуайра
Европа16:51
Вингер Барселоны может перебраться в Саудовскую Аравию
Легкая атлетика16:33
Левченко и Геращенко добыли олимпийские лицензии на этапе Бриллиантовой Лиги
Олимпийские виды16:30
Сестры Алексеевы заняли лишь десятую строчку
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK