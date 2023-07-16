Главный фанат Роналду и Арсенала высказался о подписании Райса

Журналист Пирс Морган высоко оценил трансфер опорного полузащитника Деклана Райса в Арсенал.

"Райс перешел в Арсенал за 105 млн фунтов. Самый крупный трансфер в истории британского футбола. Он стоит каждого пенса.

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Великолепный игрок, отличное приобретение. Добро пожаловать, Райс. Ты именно то, что нам нужно", – написал Морган в твиттере.

За трансфер капитана "молотобойцев" вице-чемпион Англии заплатил 100 миллионов фунтов.

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