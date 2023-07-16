Фанаты Ливерпуля в восторге от прозвища, которое Клопп дал летнему новичку

Алексис Мак Аллистер стал первым летним трансфером Ливерпуля. 24-летний аргентинец перешел из Брайтона за 42 миллиона евро.

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп обрадовался появлению в его команде нового полузащитника. На радостях он решил дать игроку прозвище, напрямую связанное с историей клуба.

Фамилия аргентинца не звучит как южноамериканская, так как в его семье есть шотландские и ирландские корни. В связи с этим Клопп стал называть Алексиса "Гари", что очень повеселило болельщиков "красных".

Как сообщает talkSPORT, один из фанатов написал: "Это действительно весело". Второй дополнил: "Я весь в слезах. Алексиса уже называют Гари на его первой неделе тренировок".

А третий отметил находчивость тренера: "На самом деле это отличное прозвище".

Молодые фанаты футбола могут не понять эту отсылку, но поклонники по-старше должны были вспомнить одного знакового игрока в истории Ливерпуля.

В 2000 году команда Жерара Улье решила приобрести у Ковентри 35-летнего Гари МакАллистера - шотландского хавбека, который приближался к завершению карьеры.

Гари МакАллистер / Источник: Getty Images

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Многие недоумевали, зачем тренеру понадобился такой игрок, но МакАллистер за два года на Энфилде завоевал любовь местной публики.

В свой дебютный сезон он помог клубу выиграть кубки Англии, лиги и УЕФА, а затем Суперкубки Англии и УЕФА.

Теперь же Алексису придется оправдывать оказанное доверие, чтобы не испортить наследие МакАллистера.

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