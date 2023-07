Хавбек Ман Сити может заменить Фабиньо в Ливерпуле

Ливерпуль составил список кандидатов, которые могут заменить Фабиньо, близкого к переходу в Аль-Иттихад.

Как сообщает ряд журналистов близких к клубу, в шорт-лист "красных" входит хавбек Ман Сити Кэлвин Филлипс.

Также мерсисайдцы рассматривают возможность приобретения Ромео Лавии из Саутгемптона, полузащитника Фиорентины Софьяна Амрабата и игрока Баварии Раяна Гравенберха.

(🟢) NEW:



Liverpool had been assessing longer-term candidates to replace Fabinho. Profile might shift as they'll require an immediate starter. Among the names mooted have been Sofyan Amrabat, Ryan Gravenberch, Kalvin Phillips and Romeo Lavia. [@MelissaReddy_]