Плакал и звонил Бьелсе: хавбек Манчестер Сити рассказал о сложностях адаптации в новой команде

Несмотря на исторический требл, Калвин Филлипс не может записать первый сезон на Этихаде себе в актив.

Калвин Филлипс сменил Лидс на Манчестер Сити прошлым летом, но его игровое время на Этихаде было ограничено из-за травмы и выбора Пепа Гвардиолы.

Хавбек сборной Англии провел всего 21 матч за "горожан", выйдя в стартовом составе лишь три раза, два из которых пришлись на тот момент, когда команда уже завоевала чемпионство.

В беседе со Sky Sports он признался, что трудное начало жизни в Сити заставило его плакать после матча против Лестера (3:1) в апреле.

"Единственный раз, когда я расстроился из-за этой ситуации, это когда Манчестер Сити играл с Лестером. Я вышел на поле примерно на полчаса, но был ужасен", — сказал Филлипс.

"Я помню, как добирался домой и был так расстроен собой, что начал плакать".

Именно тогда Филлипс обратился за советом к своему бывшему тренеру Марсело Бьелсе, под руководством которого он играл в Лидсе.

"Я взял телефон и написал Марсело Бьелсе, спросив, могу ли я поговорить с ним. Он ответил мне в течение примерно пяти часов".

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"Я думаю, это его переводчик отправил сообщение, но он написал: "Да, я бы с удовольствием с тобой поговорил". Так что переводчик позвонил мне, и у нас состоялся телефонный разговор".

"Было просто приятно поболтать. По сути, он сказал мне, что у меня есть способности. Все зависит от уверенности и позитивного настроя. И после этого разговора я был настолько позитивен, насколько мог. Было приятно увидеть награды, полученные в конце сезона, пройдя через все это".

Напомним, что недавно Калвина Филлипса заметили отдыхающим в компании участницы конкурса Мисс Италия.